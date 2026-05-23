Hull City, Premier Lig için sahada
23.05.2026 17:29
Dev maçı kazanan Premier Lig'e çıkacak.
İngiltere Championship play-off finalinde Hull City, Middlesbrough ile karşılaşıyor.
İngiltere Championship play-off finalinde tüm gözler Wembley Stadyumu’na çevrildi.
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig için Middlesbrough ile mücadele ediyor. İlk düdük gelen maçta 0-0 eşitlik var.
Sezon boyunca ortaya koyduğu önemli performansın ardından Hull City, rüyasına kavuşmak için sahaya çıktı.
İLK 11'LER
Hull City: Pandur, Egan, Ajayi, Hughes, Coyle, Slater, Crooks, Giles, Belloumi, Millar, McBurnie
Middlesbrough: Brynn, Ayling, Fry, Malanda, Brittain, Browne, McGree, Targett, Whittaker, Morris, Strelec
“ENDİŞELİYİM. 7-8 DUYGUYU AYNI ANDA YAŞIYORUM”
Tarihi maç öncesi çok heyecanlı olduğunu belirten Ilıcalı, "Çok gururluyum. Çok mutluyum. Endişeliyim. 7-8 duyguyu aynı anda yaşıyorum. Ama genel olarak çok mutluyum. Takım olarak da o durumdayız şu anda. Hocamız, oyuncularımız hepsi son derece gururlu. Bir mucizeyi gerçekleştirmek için bir adımımız kaldı." diye konuşmuştu.
NE OLMUŞTU?
Hull City'nin İngiltere Championship play-off finalindeki rakibi Southampton, rakip takımın antrenmanlarını gizlice izlediği için finalden men edilmişti.
İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, "Bağımsız bir Disiplin Komisyonu, kulübün diğer kulüplerin antrenmanlarının izinsiz olarak kayıt altına alınmasıyla ilgili EFL yönetmeliklerinin birden fazla ihlalini kabul etmesinin ardından Southampton'ı Championship play-off'larından ihraç etti." ifadeleri kullanılmıştı.