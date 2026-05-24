Hull City şampiyon oldu, Süper Lig devi parayı kaptı
24.05.2026 16:38
Acun Ilıcalı kupayla taraftarı selamladı.
Hull City Premier Lig'e çıktı, Trabzonspor dev parayı kasasına koydu.
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e döndü. Bu tarihi maçta Wembley Stadı'nda Hull City bayraklarıyla Türk bayrakları birlikte sallandı.
Turuncu siyahlılar play off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+5'te Oliver McBurnie attı.
SÜPER LİG DEVİNE PİYANGO
Premier Lig'e yükselen Hull City, Abdülkadir Ömür transferindeki detay sebebiyle Trabzonspor'a 2 milyon 500 bin euro ödeme yapacak.
Hull City, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Transferde sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi karşılığında 2 milyon 500 bin euro ödeme detayı da yer alıyordu.