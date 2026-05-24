Hull City şampiyon oldu, Süper Lig devi parayı kaptı

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City , 10 yıl aradan sonra Premier Lig'e döndü. Bu tarihi maçta Wembley Stadı'nda Hull City bayraklarıyla Türk bayrakları birlikte sallandı.



Turuncu siyahlılar play off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 yendi. Galibiyet golünü 90+5'te Oliver McBurnie attı.

SÜPER LİG DEVİNE PİYANGO

Premier Lig'e yükselen Hull City, Abdülkadir Ömür transferindeki detay sebebiyle Trabzonspor 'a 2 milyon 500 bin euro ödeme yapacak.

Hull City, Şubat 2024'te Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü 5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Transferde sonraki satışta kardan yüzde 50 pay ve Premier Lig'e yükselmesi karşılığında 2 milyon 500 bin euro ödeme detayı da yer alıyordu.