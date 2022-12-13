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Hull City'de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Dimitris Pelkas, sakatlığı nedeniyle 3 ay takımdaki yerini alamayacak.

Hull City'de Pelkas sakatlığı nedeniyle 3 ay sahalardan uzak kalacak

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'nin sahibi , Sky Sports News kanalında açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, pazar günü ligde deplasmanda Watford ile oynadıkları maçta sakatlanan Pelkas'ın 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirdi.

Türkiye'de Fenerbahçe'de 2 sezon forma giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon başında Hull City'ye transfer olmuştu.

Açıklamasında takımın durumuna da değinen Acun Ilıcalı, ligde hak ettikleri yerde bulunmadıklarını vurguladı. Kaliteli bir ekip olduklarını anlatan Ilıcalı, sakatlıkları bulunan oyuncuların yokluğunu hissettiklerini belirtti.

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