Hull City'de forma giyen Ozan Tufan yine gol attı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'de kariyerini sürdüren Ozan Tufan gollerine ara vermiyor.



Ligin ilk haftasında Bristol City karşısında penaltıdan bulduğu golle Championship defterini açan Ozan Tufan, 4. hafta maçında Burnley deplasmanında da boş durmadı.



Burnley maçının 25. dakikasında orta sahada aldığı topu rakip ceza sahasına kadar süren Ozan Tufan vuruşunda kaleci Arijanet Muric'i mağlup etti ve topu filelerle buluşturdu.



Ozan Tufan bu sezon ligde çıktığı dördüncü maçında ikinci golünü kaydetti.



Lig Kupası'nda 2-1 kaybettikleri Bradford mücadelesinde de Ozan Tufan ceza sahası çizgisinden sert bir şut göndermiş, kalecinin sırtına çarpan top ağlarla buluşmuştu. Ancak bu gol Ozan Tufan'a yazılmamıştı.



Hull City deplasmanda aldığı beraberlikle puanını 8'e yükseltti ve İngiltere Championship'te 2. sırada yer aldı.