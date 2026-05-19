Hull City'nin rakibi değişti. Southampton finallerden ihraç edildi

İngiltere Futbol Ligi (EFL), Southampton’ın sezon içinde Oxford United ve Ipswich Town antrenmanlarını izlediğini, ayrıca 7 Mayıs’taki play-off yarı finalinin ilk maçı öncesinde Middlesbrough hazırlıklarını gizlice kayda aldığını açıkladı.

Bağımsız disiplin komisyonu, Southampton’a gelecek sezon Championship’te geçerli olmak üzere dört puan silme cezası verdi.

Play-off yarı finalinde Southampton’a elenen Middlesbrough ise yeniden finale yükseltildi. Takım, Premier League’e çıkma mücadelesinde Hull City ile Wembley’de karşı karşıya gelecek.

EFL’den yapılan açıklamada Southampton’ın ‘diğer kulüplerin antrenmanlarını izinsiz şekilde filme almakla ilgili birçok kural ihlalini’ kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, kulübün rakiplerine karşı ‘azami iyi niyet’ ilkesiyle hareket etmesini zorunlu kılan düzenlemeleri ihlal ettiği ve maçtan önceki 72 saat içinde rakip takım antrenmanlarını gözlemlemesinin yasak olduğu hatırlatıldı.

İhlallerin Aralık 2025’te Oxford United, Nisan 2026’da Ipswich Town ve Mayıs 2026’da Middlesbrough maçları öncesinde gerçekleştiği kaydedildi.

İTİRAZ HAKKI VAR

Southampton’ın karara itiraz hakkı bulunuyor. EFL, itiraz sürecinin sonucuna göre Wembley’deki final maçında yeni değişiklikler olabileceğini belirtti. Middlesbrough ise kararı memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Kulüp açıklamasında, “Bu karar sportif dürüstlük ve davranış standartları açısından futbol dünyasına net bir mesaj veriyor,” ifadeleri kullanıldı.