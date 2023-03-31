Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı bir takım daha alıyor

Hull City'yi alan Acun Ilıcalı, yeni bir takım daha almanın planlarını yapıyor. Ünlü iş insanı bu kez rotasını İrlanda'ya çevirdi.



Hull Live'in haberine göre 53 yaşındaki iş insanı, İrlanda Ligi'nde 5. sırada yer alan Shelbourne FC'yi almak istiyor.



Acun Ilıcalı, geçtiğimiz ay Hull City'nin Bristol FC ile deplasmanda karşılaştığı maçın öncesinde Shelbourne'un başkanı Andrew Doyle'un konuğu oldu.



Habere göre Acun Ilıcalı önce Shelbourne'un rakibi Dundalk'ın yüzde 70'lik hissesini almak istedi ancak görüşmeler olumsuz geçince Ilıcalı rotasını Shelbourn'e çevirdi.



Shelbourne yöneticileri anlaşmanın gerçekleşeceğini düşünüyor. Acun Ilıcalı, kulüp yetkilileri ile yeniden bir toplantı gerçekleştirecek.



İngiltere'nin 2 numaralı ligi Championship'te mücadele eden Hull City bu sezon 38 maçta topladığı 47 puanla 15. sırada yer alıyor.