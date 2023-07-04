Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan Ozan Tufan ve İrfan Can Kahveci açıklaması

Acun Ilıcalı, Hull City'nin Galatasaray ve Hayatspor ile yapacağı hazırlık maçları öncesi basın toplantısında konuştu.



Amaçlarının Premier Lig'e çıkmak olduğunu söyleyen Ilıcalı, "İrfan Can Kahveci'yi Hull City renklerine bağlamak istiyor musunuz?" sorusuna, "Bir hareket yapacaksam ilk hamlem sayın başkan Ali Koç ile görüşmek olur. Böyle bir şey şu an söz konusu değil. İrfan'ı çok severim. Çok büyük bir yetenek. Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlıyor. Fenerbahçe'nin de onu tutmak isteyeceğini düşünüyorum. Aksi bir durum olursa; takdir ettiğim bir futbolcu." yanıtını verdi.

"KORSAN YAYIN BİTMELİ"



"Türkiye'den takım satın almayı düşünür müsünüz?" sorusunu ise Ilıcalı şu sözlerle cevapladı: "Kesin 'Yapmam' diyemem. Ama şu an için gündemimde yok. Dünyanın en büyük liginin kapısındayım ve orada başarılı olmak istiyorum. Tüm dikkatimi de oraya vermek istiyorum."



Türkiye'de yayın gelirlerinina artması için korsan yayının bitmesi gerektiğini vurgulayan Ilıcalı, "Türk futbolunun gelişmesini istiyorsak, korsan yayının bitmesi gerekiyor. Anadolu takımlarının geleceği konusunda endişeliyim. Naklen yayın geliri ciddi şekilde düşmüş durumda. Tek çözüm, ülkece korsan yayını bitirmek." dedi.

Ilıcalı, milli futbolcu Ozan Tufan'ın da Hull City'de kalacağını ifade etti.