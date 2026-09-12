Hüseyin Çimşir, alınan mağlubiyete şaşkın. "Beklemiyorduk, buradan kalkacağız"

Trendyol Süper Lig 'in 5. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor 'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Çimşir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybettikleri için üzgün olduğunu dile getirdi.

Maç başında yedikleri golle geriye düştüklerine dikkati çeken Çimşir, "Hem ilk yarı hem ikinci yarı topla fazla oynamamıza rağmen özellikle 3. bölgede istediğimiz seviyede etkili olamadık. Ceza sahasına girişlerimiz, saha içindeki konumlanmamızda problemler oldu. Sonuç itibariyle mağlup olduk. Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyetti. İyi takımız, buradan da kalkmasını biliriz. Çalışarak, gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Hedeflerimizden sapma yok. Hedeflere doğru devam edeceğiz." diye konuştu

Galatasaray maçına ilişkin soruya ise Çimşir, "Önemli maçlardan bir tanesi. Bu maçı geride bırakıp en iyi kadroyla en iyi halimizde Galatasaray maçına hazırlanacağız." dedi.