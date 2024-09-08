Hüseyin Yücel: Amartey, tesislerin arka kapısından kaçmış

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Sözcü'ye yaptığı açıklamalarla gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"AMARTEY TESİSLERİN ARKA KAPISINDA KAÇMIŞ"

"Bugüne kadar 24 oyuncu gitti. 12 oyuncu geldi. Üç kişi kaldı Amartey, Aboubakar ve Chamberlain... Amartey çok garip... Arabistan kulübü ile anlaştık, uçağa binmedi. Eyüpspor’la anlaştık, bizim tesislerin arka kapısından kaçmış. ‘Almanya’ya İngiltere’ye gideceğim diye tutturmuş; ‘Transfer dönemi kapandı’ deyince de ‘Nasıl bitti’ diyormuş. Bunların menajerleri de aynı. Lisans çıkarmadığımız takdirde paralarını talep etme hakları var. Maliyetleri 17 milyon Euro..."

"SOSYAL MEDYAYA SIZINCA 1 MİLYON EURO FAZLAYA MAL OLDU"



Ciro Immobile transferinde kan kustuk kızılcık şerbeti dedik. İnanılmaz ılımlı ve sıcak kanlı yaklaştı bize Immobile ama öyle bir menajeri var ki; tam tersi. Nemrut. Allah düşürmesin. ‘Başka bir transfer görüşmesine gidecektim, 20 bin Euro yandı onu da ödeyin’ dedi. Ben delirdim. Masadan kalktım ama tuttular. Gizli yürütüyorduk ama sosyal medyaya sızma olunca 1 milyon Euro fazlaya mal oldu. 15 metrekare odada 72 saat uğraştık.

"RAFA DA GELMEK İSTEDİ"

Rafa Silva ve Immobile’yi biz sunduk hocaya. Hoca da, ‘Alabilirseniz ne ala. Tam kafamdaki forvet, kafamdaki 10 numara’ dedi. Rafa Silva’nın menajerine bir rakam sunduk. Onların istediğine yakındı. 3-5 gün sonra ‘Portekiz’e gidelim’ dedim. Menajeri ‘Gelmeyin’ dedi. Gittik. 1,5 günde anlaştık. ‘Sözleşmeyi gönderirsiniz’ dedi menajeri. Ben, 'Yok öyle burada imzalıyoruz, uçak bekliyor. Beraber dönüyoruz' dedim. Rafa da gelmek istedi.

"SAVIC'İ ÖNERDİLER"

Stefan Savic’i önerdiler. Hocamıza ‘Paulista geliyor bitti, Savic’i de getirebiliriz’ dedik. Gio, ‘Kesinlikle Paulista gelsin, Savic’e hiç bulaşmayın’ dedi; sakatlandı sonra. Joao Mario transferi 15 dakikada bitti. Rafa Silva yakın arkadaşı zaten, onları görüştürdük ve bitti."