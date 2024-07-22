Hüseyin Yücel: Oyuncular gitmek istemiyor

Slovenya kampını tamamlayarak yurda dönen Beşiktaş'ta İkinci Başkan Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu.

Ekol TV'ye konuşan Yücel'in açıklamaları şu şekilde;

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYLARINDAN BİRİ OLMAK İÇİN HAZIRLANIYORUZ"

Son 3 yılda kötü seneler geçirdik. Bu sene direkt şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olmak için hazırlık yapıyoruz, ona göre transfer yapıyoruz.

"ÖYLE KONTRATLAR VAR Kİ OYUNCULAR GİTMEK İSTEMİYOR"

Birazcık es verdik, vermek zorunda kaldık. 19 yabancı oyuncuyu, 12'ye düşürmek zorundayız. 7 oyuncu ile yollarımızı mecburen ayırmak zorundayız. Ama öyle kontratlar yapılmış ki oyuncular gitmek istemiyor. Ben maaşımı alırım, yatarım psikolojisinde olan çok oyuncu var. Biz bunlarla işimizi çözmeden tekrardan transfere odaklanmamız, takviyeler yapmamız çok doğru değil. Ama takviyeler kesinlikle olacak. Nerelerde ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Hocamızın raporu doğrultusunda karar vereceğiz.

GEDSON FERNANDES İTİRAFI

Gedson Fernandes şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, resmi teklif geldi ama sonra o iş bozuldu. Tekliflerini geri çektiler. Şu anda Beşiktaş'ın oyuncusu, devam edecek gibi gözüküyor.

"IMMOBILE FEDAKARLIK YAPTI"

Çok pozitif bir insan. Beşiktaş'a çok gelmek istedi, gelirken de fedakarlık yaptı. Ciro, oradaki alacaklarından vazgeçerek bizim önümüzü açtı. Bence çok iyi işlere imza atacak, emekli olmaya gelmedi.