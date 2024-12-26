Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu
Beşiktaş'ta başkanlık için yarışacak Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listeleri belli oldu.
Beşiktaş'ta başkan adayları yönetim kurulu listelerini teslim etti.
Beşiktaş'ta olağanüstü seçimli genel kurul 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.
Siyah-beyazlı kulübün yeni başkanını seçeceği genel kurulda mevcut başkan Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışacak.
HÜSEYİN YÜCEL'İN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Mete Vardar
Onur Göçmez
Sencer Sarp Aral
Caner Bingöl
Ahmet Budan
Cüneyt Çilingiroğlu
Fırat Fidan
Deniz Güven
Aslı Üstünkaya
Sertaç Yazar
SERDAL ADALI'NIN YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Hakan Daltaban
Murat Kılıç
Çağatay Abraş
A. Orhan Özalp
Mustafa Mollaoğlu
Uğur Fora
Kaan Kasacı
Merve Öztopaloğlu
Levent Ağan
Özkan Arseven
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