Hüseyin Yücel'den maç sonu sert açıklama: "Ocak ayında gereken yapılacak!"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Adana Demirspor, Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

Sezonun ilk galibiyetini alan Mavi Şimşekler, -1 olan puanını 2'ye yükselterek 18. sırada yer aldı.

Mücadelenin ardından Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, utanç verici bir tabloyla karşı karşıya olduklarını ve formayı taşıyamayacak oyuncuların bir dakika kulüpte olmaması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Utanç verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlarımıza en içten özürlerimi diliyorum. Bu şanlı formayı taşıyamayacak oyuncuların bir dakika kulüpte olmaması gerekiyor. Ocak ayında gereken her şey yapılacak. Bu takımın maddi, manevi, idari ve sportif anlamda bu halde olmasının sorumluları hesap vermesi gerekiyor. En önce de ben vereceğim. Ben buradayım, hiçbir yere kaçmadım. Camiadan özürlerimi iletiyorum, haklarını helal etsinler."