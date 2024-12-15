Hüseyin Yücel'den transfer itirafı: "Yarın görüşmelere başlayacağız"

Beşiktaş mevcut başkanı ve 29 Aralık'ta yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olan Hüseyin Yücel, açıklamalarda bulundu.

Yücel'in Orta Çizgi YouTube kanalındaki açıklamaları şu şekilde:

"SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMASI SAÇMA"



"Serdal Adalı'nın hesabı, Birleşmiş Milletler gibi sürekli yazılı açıklama yapıyor. Umarım ileriki günlerde çıkıp kendini ifade eder. Beşiktaş makamı ihaleye çıkmış... Ne alakası var? Bana çok saçma sapan bir açıklama olarak geldi. Lafla peynir yürümüyor, icraat önemli."



"MOURINHO İLE YÜZ YÜZE TEMAS KURDUK"



"Sezon öncesinde Mourinho ile görüştük. Bir akşam başkanın da olduğu bir toplantıda yüz yüze temas kurduk. Şartlarını öğrendiğimizde bu transferin olmayacağını anladık."



"TALISCA'YI ALMAK RAFA'YI YOK SAYMAKTIR"



"Talisca'yı istedik ama o dönem kulübü vermedi. Talisca'yı almak şu anda Rafa'yı yok saymak anlamına gelecektir. Rafa çok değerli."



RAFA VE IMMOBILE'NİN MAAŞI



"Ciro Immobile'nin maaşı 10 milyon Euro değil, 6 milyon Euro'dur. Rafa Silva da 6 milyon Euro maaş almaktadır. Menajerine 300 bin Euro ödendi. Ek bazı ödemeler olmuş olabilir, bu ek ödemelerin tamamı şahsımla Rafa arasında geçen diyaloglardır."



"BEŞİKTAŞ'IN EN BÜYÜK PROJESİ"



"Akatlar projesi, Beşiktaş'ın en büyük projesidir. Orası basketbol oynamak için fazla değerli bir arazi ve orayı ticari amaçlı değerlendirmeliyiz. Başka yerlerde gayrimenkul projesi aramaya gerek yok. En kötü ihtimalle 1 senesi var ama kazanacağımız para Bankalar Birliği borcunu öder. Üzerine bir o kadar da para kalır."



"NDOUR'A İHTİYACIMIZ YOKTU"



"Cher Ndour tamamen Hasan Arat'ın seçim vaadi olarak transfer edildi. Beşiktaş'ın Ndour'a ihtiyacı yoktu. Bunu mevkisel bazlı söylüyorum, yoksa Ndour iyi bir futbolcu."



"SAMET HOCA BOMBAYI ATTI GİTTİ"



"İstifa kararı düşünmesem bile çevremdeki insanlar istifa için baskı yaptı son 3-4 ayda. Ama istifa etmem demek, Hasan Arat'ı yarı yolda bırakmam demekti. Burada birinci olarak Beşiktaş'ın ali menfaatlerini düşündüm. Samet hoca yüzde yüz haklı olsa da dahi Beşiktaş'ın ortasına bombayı attı gitti. İstifa etmek Hasan Arat'ı bırakıp kaçmak olacaktı. O yüzden bırakmadım."



STAT IŞIKLANDIRMA SİSTEMİ



"Stat ışıklandırma sistemiyle ilgili bilgi sahibi değilim. Onayladım ama daha sonra bütçelerini öğrendim. Beşiktaş'a yakışır bir iş oldu."



"ÖNCELİĞİMİZ YERLİ TEKNİK DİREKTÖR"



"Yabancı hocaya bakışım soğuk açıkçası. Önceliğimiz yerli hoca olacak. Ancak bulamazsak, şartlar sağlanamzsa da mecburen takımın başında bir hoca olması gerektiğinden yabancı hocaya da gitme durumumuz olacak."



"AL MUSRATI'YE TEKLİF VAR, YARIN GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ"



"Musrati transferiyle ilgili şu anda rakam seviyesine geçmedik görüşmelerde. 'Biz bu oyuncuyla ilgileniyoruz. Onunla alakalı bir görüşme yapabilir miyiz' şeklinde bir teklif geldi. Yarından itibaren görüşmelere başlayacağız. Bakalım ne verecekler. Onu da paylaşırız kamuoyuyla."



CANDAŞ TOLGA IŞIK'A ÇAĞRI



"Buradan Candaş'a teklif edelim. Candaş Tolga Işık'a eğer seçilirsem Beşiktaş'ın iletişimden sorumlu yöneticisi olması için çağrıda bulunuyorum."



"ESKİ BAŞKANLARLA GÖRÜŞECEĞİM"



"Fikret Orman, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören ve Ahmet Nur Çebi'yle görüşeceğim. Helallik isteyeceğim, desteklerini isteyeceğim ve fikirlerini alacağım. Seçildikten sonra da onların desteği çok kıymetli olacak. Şu anda Beşiktaş'ta küskünlüğün değil, birleşmenin zamanı. Ciddi finansal sıkıntılarımız var. Bunlar benim tek başıma altından kalkabileceğim yükler değil. Bunlar bir ekiple beraber altından kalkabileceğimiz yükler. Ben elimi taşın altına koyacağım ve onların da desteğini alacağım. Seçildikten sonra eski 5 başkanla beraber aynı masada bir yemek fotoğrafı vermek en büyük arzum."