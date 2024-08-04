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Hüseyin Yücel'den transfer mesajı: Takviyeler gelecek

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Galatasaray karşısında alınan 5-0'lık Süper Kupa zaferinin ardından "Defans hattındaki eksiklerimizi biliyoruz. Muhakkak oralara takviye gelecek." diye konuştu.

Hüseyin Yücel'den transfer mesajı: Takviyeler gelecek

Hüseyin Yücel, Galatasaray'ı 5-0 yendikleri Turkcell Süper Kupa maçı sonrası Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gecenin kendileri için çok güzel geçtiğini aktaran Yücel, "Oyuncularımıza ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Olimpiyat Stadı'nı resmen İnönü'ye çevirdiler. Ev sahibi gibi oynadık. , özlenen günlerine kavuşmaya başladı. Bu daha başlangıç. Türkiye Kupası ile çok güzel başladık. Şimdi Süper Kupa'yla da bunu taçlandırdık. Eksiklerimizi biliyoruz ve onları tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

TRANSFER MÜJDESİ

Transfer gündemiyle ilgili konuşan Yücel, "Defans hattındaki eksiklerimizi biliyoruz. Sosyal medyadan çok yazıyorlar. Muhakkak oralara takviye gelecek." diye konuştu.

Yeni transferlerin performansını değerlendiren Yücel, "Immobile, maçın adamı oldu. Rafa Silva da katkı sağladı. 'Nokta atışı transferler yapacağız' demiştik. Gayet güzel transferler yaptık. Mustafa Hekimoğlu da mükemmel. İkinci Semih olma yolunda." değerlendirmesinde bulundu.

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