Hüsranla biten maç sonrası ülke karıştı. Bakan çağrı yaptı, başkan istifa etti teknik direktör gitti

Üst üste 3.kez Dünya Kupası'nda gidemeyen İtalya'da futbol yönetimi değişiyor. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina görevinden istifa etti.

2018'den beri görevini sürdüren Gravina döneminde İtalya Dünya Kupası göremedi.

Play-off finalinde Bosna Hersek'e penaltılarda elendikten şok yaşayan ülkede ilk istifa federasyon başkanından geldi. Gravina'nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan haziran ayında seçilecek.



TARİHİN EN UZUN HASRETİ

İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Gattuso'nun görevine de son verildi.



İtalya Futbol Federasyonu, teknik direktör Gattuso ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

4 kez kazandığı Dünya Kupası'na son kez 2014'te katılabilen İtalya, tarihindeki en uzun hasreti yaşıyor.