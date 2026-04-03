Hüsranla biten maç sonrası ülke karıştı. Bakan çağrı yaptı, başkan istifa etti teknik direktör gitti
03.04.2026 11:55
Son Güncelleme: 03.04.2026 15:36
İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı
Üst üste 3.kez Dünya Kupası'nda gidemeyen İtalya futbolunda kaos yaşanıyor. Spor bakanının çağrısı sonrası istifalar geldi. Teknik direktör de hedefte.
Üst üste 3.kez Dünya Kupası'nda gidemeyen İtalya'da futbol yönetimi değişiyor. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina görevinden istifa etti.
2018'den beri görevini sürdüren Gravina döneminde İtalya Dünya Kupası göremedi.
Play-off finalinde Bosna Hersek'e penaltılarda elendikten şok yaşayan ülkede ilk istifa federasyon başkanından geldi. Gravina'nın görevi bırakmasının ardından yeni başkan haziran ayında seçilecek.
TARİHİN EN UZUN HASRETİ
İtalya Milli Takımı'nda teknik direktör Gattuso'nun görevine de son verildi.
İtalya Futbol Federasyonu, teknik direktör Gattuso ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.
4 kez kazandığı Dünya Kupası'na son kez 2014'te katılabilen İtalya, tarihindeki en uzun hasreti yaşıyor.
Teknik direktör Gattuso
İTALYA MAÇINDA NELER YAŞANDI?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Bosna Hersek ile İtalya karşı karşıya geldi.
Bilino Polje Stadyumu'nda oynanan müsabakanın 90 dakikası 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Müsabakanın 15. dakikasında Moise Kean ile öne geçen İtalya, 41. dakikada Bastoni'nin direkt kırmızı kartıyla 10 kişi kaldı. Bosna Hersek, 79. dakikada Tabakovic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Penaltılara giden maçta İtalya'yı mağlup eden Bosna Hersek, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Penaltılarda 4-1'lik üstünlük kuran Bosna Hersek, İtalya'yı saf dışı bıraktı ve Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. İtalya ise üst üste 3. kez Dünya Kupası'na katılamadı.