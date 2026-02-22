Ramazan imsakiyesi banner
İFTARA KALAN SÜRE

Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş kariyerine müthiş başladı

22.02.2026 22:45

Hyeon-Gyu Oh, Beşiktaş kariyerine müthiş başladı
IHA
İHA

Beşiktaş’ın Güney Koreli santrforu Hyeon-Gyu Oh, Göztepe'yi de boş geçmeyerek 3. golüne imza attı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe’yi 4-0 mağlup etti.

 

Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcüsü Hyeon-Gyu Oh, mücadelenin 74. dakikasında Cerny’in pasında şık bir vuruşla takımının 4. golünü attı.

 

Oh, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 maçta da 1’er gol atmayı başardı.

 

Golcü oyuncu, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında da rakip ağları havalandırmayı başarmıştı.

 

Oh'un 2 de asisti bulunuyor. Müsabakaya 11’de başlayan Hyeon-Gyu Oh, 90 dakika sahada kaldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram