Hyeon-gyu Oh yıldızlaştı, altı gollü düelloda Beşiktaş kazandı
10.04.2026 18:53
Son Güncelleme: 10.04.2026 22:25
Beşiktaşlı Hyeon-gyu Oh'un gol sevinci.
Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh'un iki golle yıldızlaştığı maçta Antalyaspor'u mağlup etmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, siyah-beyazlıların 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Orkun Kökçü, 9. dakikada Jota Silva, 33 ve 59. dakikalarda Hyeon-gyu Oh kaydetti. Konuk ekibin sayıları ise 21. dakikada van de Streek ve 47. dakikada Samuel Ballet'ten geldi.
Bu skorun ardından son 4 maçta 3. kez kazanan Beşiktaş, 55 puanla 4. sırada yer aldı. İki maçlık yenilmezlik serisi son bulan Antalyaspor ise 28 puanla 13. basamakta yer buldu.
Beşiktaş, gelecek hafta Samsunspor deplasmanına çıkacak. Antalyaspor ise Konyaspor'u ağırlayacak.
ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
YALÇIN'DAN ROTASYON
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Fenerbahçe derbisine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadeleye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Cengiz Ünder, Jota Silva ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.
Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Vaclav Cerny, El Bilal Toure, Kristjan Asllani, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.
Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Fenerbahçe ile oynanan ve 1-0 kaybedilen maçın ilk 11'inde 5 değişikliğe gitti.
Yalçın, savunmanın ortasında Emmanuel Agbadou ve Felix Uduokhai'yi yedek soyundururken, Tiago Djalo ile Emirhan Topçu'ya formayı teslim etti. Sergen Yalçın, orta sahada cezalı Wilfred Ndidi'nin yokluğunda Kartal Kayra Yılmaz'ı görevlendirdi.
Deneyimli teknik adam, kanat oyuncusu Vaclav Cerny'nin yerine ise sağ kanatta Cengiz Ünder'e forma verdi. Sol kanatta ise uzun bir aradan sonra Jota Silva görev yaptı.
Derbide ilk 11'de yer alan Kristjan Asllani ise yedek kulübesinde yer aldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
EMİRHAN TOPÇU, 6 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, 6 maç sonra ilk 11'de forma giydi.
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, ligde 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.
25 yaşındaki oyuncu, geçen hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde yedek soyunurken, Antalyaspor müsabakasında savunmanın ortasında görev yaptı ve formasına kavuştu.
AGBADOU VE CERNY İLK KEZ YEDEK KALDI
Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou ile Vaclav Cerny, ilk kez yedek soyundu.
Devre arası transfer döneminde takıma dahil olan Agbadou, Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 1 kez olmak üzere 9 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.
Fildişi Sahilli oyuncu, siyah-beyazlı takıma transfer olduktan sonra ilk kez yedek kulübesinde görev bekledi.
Ayrıca Çek futbolcu Vaclav Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek soyundu. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.
Beşiktaşlı Jota Silva, gol sevincini yedek kulübesiyle paylaştı.
NDIDI'NİN YOKLUĞUNDA KARTAL KAYRA TERCİHİ
Siyah-beyazlı futbolcu Kartal Kayra Yılmaz, 4 maç sonra formasına kavuştu.
Kartal Kayra, son olarak Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor mücadelesinde görev yaptı.
25 yaşındaki oyuncu, ligde ise 8 maç sonra forma giydi. Süper Lig'de son olarak 20. haftadaki Konyaspor müsabakasında süre alan Kartal Kayra, sonraki 8 maçta yedek soyunmuştu.
TARAFTARDAN KIRMIZI KART PROTESTOSU
Beşiktaşlı taraftarlar, Antalyaspor maçında "kırmızı kart" protestosunda bulundu.
Kuzey kale arkasındaki siyah-beyazlı futbolseverler, maçtan önce ellerindeki kırmızı kartonlarla son haftalardaki hakem performanslarına tepki gösterdi.
MIRCEA LUCESCU UNUTULMADI
Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş-Hesap.com Antalyaspor maçında unutulmadı.
Siyah-beyazlı futbolcular, karşılaşma öncesinde ısınma bölümüne Lucescu'nun fotoğrafının olduğu tişörtlerle çıktı.
Beşiktaşlı futbolcular bu bölümde "Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu" pankartıyla yer aldı.
Karşılaşma öncesinde Mircea Lucescu için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
Mircea Lucescu, Beşiktaş ile siyah-beyazlı kulübün 100. yılında (2002-2003 sezonu) lig şampiyonluğunu kazanmıştı.