Iberia Tiflis-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (UEFA Konferans Ligi)

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Başakşehir deplasmanda Iberia Tiflis ile kozlarını paylaşacak. Başakşehir, rakibini elemesi durumunda play-off maçlarında galibiyet arayacak. Peki, Iberia Tiflis-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



IBERİA TİFLİS-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Gürcistan'ın Iberia Tiflis takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Mikheil Meskhi Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.



RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?



Bu karşılaşmanın rövanşı 15 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.



Iberia Tiflis, bir önceki turda Arnavut ekibi Partizani'yi Gürcistan'da oynanan maçta 2-0 yenerken, deplasmanda golsüz berabere kalarak turu atladı.



MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU



RAMS Başakşehir, rakibini elemesi durumunda İrlanda ekibi St. Patrick's Athletic ile Azerbaycan ekibi Sabah eşleşmesinde tur atlayacak ekiple play-off etabında mücadele edecek.