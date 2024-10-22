İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 308'de Türk gecesi

Tüm dövüşseverler tarafından yakından takip edilen UFC organizasyonunda İbo Aslan sahne alacak. Tek Türk dövüşçü olarak ülkemizi temsil eden İbo Aslan, ilk maçını kazanarak UFC'deki ilk galibiyetini almıştı. İbo Aslan UFC'deki 2. maçında Raffael Cerqueira ile kozlarını paylaşacak. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



İBO ASLAN UFC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Milli dövüşçü İbo Aslan, UFC 308’de Raffael Cerqueira ile karşı karşıya gelecek.



Mücadele, 26 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak ve S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.

