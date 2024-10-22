İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UFC 308'de Türk gecesi
Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC'de, ülkemizi temsil eden tek Türk olan İbo Aslan'ın yarı ağır siklet dövüş maçının oynanacağı tarih merak ediliyor. Dövüşseverleri ekran başına kilitleyecek olan İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı için tarih belli oldu. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Tüm dövüşseverler tarafından yakından takip edilen UFC organizasyonunda İbo Aslan sahne alacak. Tek Türk dövüşçü olarak ülkemizi temsil eden İbo Aslan, ilk maçını kazanarak UFC'deki ilk galibiyetini almıştı. İbo Aslan UFC'deki 2. maçında Raffael Cerqueira ile kozlarını paylaşacak. Peki, İbo Aslan-Raffael Cerqueira UFC maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İBO ASLAN UFC MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Milli dövüşçü İbo Aslan, UFC 308’de Raffael Cerqueira ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele, 26 Ekim Cumartesi saat 17.00’de başlayacak ve S Sport Plus’ta canlı olarak yayınlanacak.
İBO ASLAN KİMDİR?
İbo Aslan, 23 Nisan 1996 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk hafif ağır sıklet karma dövüş sanatçısıdır.
2020-2023 yılları arasında Brave Combat Federation'da müsabakalara katılan Aslan, 2023 yılında Dana White's Contender Series'de Paulo Renato Jr. ile yaptığı karşılaşmayı kazanıp UFC'ye katılmaya hak kazanmıştır.
UFC'deki ilk profesyonel maçı, daha önce mağlup olduğu Anton Turkalj'ye karşı olmuş ve üçüncü roundda rakibini teknik nakavtla yenmiştir.
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