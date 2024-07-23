İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. Organizasyon, petrol ve inşaat işleri yaptı.



2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.



26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.



27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi.



Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri için aday olduğunu açıkladı.



Hacıosmanoğlu, 2024 TFF Başkanlığı Seçimleri'nde rakibi Mehmet Büyükekşi'yi 5 oy farkla geçerek 37. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçildi.