İbrahim Hatipoğlu: Son iki yılın tüm pozisyonları incelensin

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, NTV Spor YouTube kanalının Gündem Spor programına konuk oldu.



"Galatasaray'ın geleceği parlak, Florya olsa da olmasa da..." diyen Hatipoğlu, "Kemerburgaz'da 14.500 metrekarelik bir tesis yapılıyor. Florya'da mevcut tesislerimizde çalışmalarımmızı sürdürüyoruz. İnşaatla ilgili çok az detay kaldı. Galatasaray artık Kemerburgaz'da çalışmalara başlayacaktır." açıklamasında bulundu.



KARABORSA İDDİALARI



Karaborsa iddiaları hakkında konuşan Hatipoğlu, "Karaborsa olayı yargıda olan bir süreç. Orada tüm detaylar ortaya çıkacaktır. Eğer Galatasaray'a bir zararı varsa tek kuruşuna kadar başkanımız takipçisi olacaktır." dedi.



FENERBAHÇE'YE GÖNDERME

Hatipoğlu, "Kadıköy'e oyuncularımıza destek verebilmek adına gittik. Derbiyle ilgili akılda kalan en önemli problem bizim seyircilerimizin stada giriş şekliydi. 2500 kişi aynı anda orada kapı da açılmayınca sıkışıklık yaşadılar. Çok yakın arkadaşlarımız parmaklıklara sıkıştılar. O maçla ilgili en çok konuşulması gereken konu budur. Özhan Canaydın Başkan, Türk futbol tarihine geçmiş bir centilmenliğe sahipti. Bunlar karşılık buldukça yayılır. 6-0'lık yenilgi sonrası Özhan Canaydın'ın yaptığı tek taraflıydı. Karşı taraftan devamı gelmedi. Bir Özhan Canaydın daha çıkmadı karşı taraftan." şeklinde konuştu.

"SON İKİ YILIN TÜM POZİSYONLARI İNCELENSİN"



Hakem hataları hakkında da konuşan Hatipoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Son iki sezondur hakemler ile Galatasaray arasında yaşananlar tartışıldı. Bizim geçen yıllar da dahil olmak üzere şöyle bir tezimiz var. Son iki yıldaki tüm pozisyonlar, kabul edecekleri bir otorite tarafından değerlendirilsin. Kim ne kadar puan kazanmış veya kaybetmiş hesaplansın. O zaman gerçekler ortaya çıkar."