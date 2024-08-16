NTV.COM.TR’ye geri dön

İbrahim Üzülmez'den transfer yanıtı: "İmza an meselesi"

Son olarak Pendikspor'u çalıştıran İbrahim Üzülmez, Süper Lig'den görüştüğü takımlar olduğunu açıkladı. Deneyimli çalıştırıcı her an imza atabileceğini söyledi.

İbrahim Üzülmez'den transfer yanıtı: "İmza an meselesi"

Beşiktaş’ın eski futbolcularından , her an bir Süper Lig takımıyla teknik direktör olarak anlaşabileceğini ve görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Samsun’da oynanan Samsunspor-Beşiktaş maçını takip eden Üzülmez, sonrasında bir dönem futbol oynadığı Amasya'yı da ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Üzülmez, Amasyaspor'un kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Amasyaspor’da top oynarken burada güzel dostluklar edindim. 1997 yılında Amasyaspor ile ikinci lige çıkmıştık. Benim İbrahim Üzülmez olmamda en çok Amasyaspor’un payı var, bunu unutamam.

"HER AN İMZA ATABİLİRİZ"

Teknik direktörlük konusunda ise Süper Lig'den görüştüğümüz takımlar var. Hatta eli kulağında, her an imza atabiliriz. Son detayları görüşüyoruz. Hangi takım olduğunu söyleyemem ama işin imzaya kaldığını söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...