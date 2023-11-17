İbrahim Üzülmez'in Batuhan Karadeniz anısı: Arabamı da paramı da alırdı

Beşiktaş'ın efsane kaptanı olarak futbola veda eden ve teknik direktör olarak en son Eyüpspor'da görev yapan İbrahim Üzülmez, Batuhan Karadeniz'İn açıklamaları üzerine konuştu.



Hürriyet'in haberine göre; Karadeniz'in araba anısını doğrulayan Üzülmez, "Batuhan Karadeniz'e çok desteğimiz oldu. O zaman altyapıdan gelmişti. Sadece Batuhan değil genç kardeşlerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorduk." dedi.

"BATUHAN SADECE PARA DEĞİL ARABAMIZI DA ALIRDI"

Üzülmez sözlerini şöyle sürdürdü: "Batuhan bunların içerisinde biraz daha hiperaktif olduğu için benden habersiz bankaya gidiyordu. Şerafettin abi dediği kişi beni arıyordu, Batuhan’ın haberi yok ama, ‘Batuhan geldi ne yapayım?’ diyordu, ‘Ver abi’ diyordum. Batuhan benim Milli Takımda da oda arkadaşımdı. Çok anlattım ama Batuhan’ın kafa hep saha dışında çalıştığı için belli bir yerlere gelmedi. O dönemlere dair anlattığı anılar doğru, arabamızı verdik, paramızı verdik ama Batuhan çok güzel kardeşimizdir. Allah yolunu açık etsin. Sadece para değil arabamızı da alır giderdi. Ben odamda dinleniyorum eve gideyim diyorum araba yok, ‘Bir yere gidip geliyorum’ diyordu, iki gün araba onda kalıyordu."