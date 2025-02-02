Ibrahimovic'ten Morata açıklaması: "Harika bir insan"

Serie A'nın 23. haftası Milano derbisine sahne oluyor.

Milan ile Inter'in oynayacağı derbi mücadelesi öncesi kırmızı-siyahlıların danışmanı Zlatan Ibrahimovic, eski oyuncuları ve Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata'yla ilgili konuştu.

"MORATA HARİKA BİR İNSAN"

Sky Sports'a konuşan Ibrahimovic, "Alvaro harika bir insan, büyük bir oyuncu ve ona en iyisini diliyorum, bunu fazlasıyla hak ediyor. Ancak bazen bazı hikayeler, çeşitli durumlar ve nedenlerden dolayı yerine oturmuyor. Daha fazlasını söylemeyeceğim, futbolda bunlar olur." dedi.

"GIMENEZ ÇOK MOTİVE OLMUŞ"

Öte yandan Milan, Morata'nın yerine Santiago Gimenez'i transfer etmişti.

Ibrahimovic bu transferle ilgili, "Gimenez’i getirdik, onu uzun süredir takip ediyorduk, geçen yaz da gündemimizdeydi. Şimdi onu kadromuza kattık, ona hazırız ve o da hazır. Bugün onu canlı izledim, çok motive olmuş ve başlamak için sabırsızlanıyor. Hepimiz çok motiveyiz." dedi.