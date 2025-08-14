Icardi 281 gün sonra golle döndü: Galatasaray 2'de 2 yaptı

TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞTU

Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı.



Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.



Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.



TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI



İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.



Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.



Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.



Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı.

