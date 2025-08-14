Icardi 281 gün sonra golle döndü: Galatasaray 2'de 2 yaptı
Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Osimhen ve Icardi'nin forma giydiği maçı 3-0 sarı kırmızılılar kazandı.
Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'de evine döndü.
Sarı kırmızılı ekip, ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük ile ikinci haftanın açılışında karşı karşıya geldi. Maçı hakem Ozan Ergün yönetti. Mücadele 3-0 ev sahibi takım üstünlüğüyle sona erdi.
OSİMHEN VE ICARDİ DÖNDÜ
Sarı kırmızılılarda takıma geç katılan Victor Osimhen mücadeleye yedek kulübesinde başladı.
Sakatlık dönüşünde çalışmalara başlayan kaptan Icardi de 281 gün sonra maç kadrosunda yer aldı.
İki isim maçta görev alırken Icardi golünü de kaydetti.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
10' Barış Alper'in golüyle Galatasaray 1-0 önde. Milli futbolcu Süper Lig kariyerinin en erken golüne imza attı.
22' Galatasaraylı futbolcular, Tresor Doh'un Davinson'a müdahalesi sonrası kırmızı kart bekledi. Hakem Ozan Ergün, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izlemeye gitti. Hakem Ozan Ergün, pozisyonu izledikten sonra Tresor Doh'a kırmızı kart gösterdi.
45+4 İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
61' Victor Osimhen, Lemina'nın yerine oyuna dahil oldu.
74' Fatih Kurucuk'un kendi kalesine attığı golle Galatasaray 2-0 öne geçti.
81' Galatasaray'da Barış Alper yerini Icardi'ye bıraktı. Sanchez yerine ise Kaan Ayhan oyuna girdi.
87' 281 gün sonra sahaya çıkan Icardi golle döndü: 3-0
90' Maç sona erdi.
TARAFTARIYLA 77 GÜN SONRA BULUŞTU
Galatasaray, 77 gün sonra bir resmi maçta taraftarının önüne çıktı.
Süper Lig'de sezonu 30 Mayıs'taki RAMS Başakşehir maçıyla kapatan sarı-kırmızılı ekip, ilk kez Seyrantepe'de bir resmi maçta taraftarıyla buluştu. Ev sahibi takım taraftarları, stadı tamamen doldurarak takımlarına destek verdi.
Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sahasında Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'u 3-1 yenerken, İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Lazio ile 2-2 berabere kalmıştı.
TARAFTARLARDAN FİLİSTİN MESAJI
İki takım taraftarları, İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırıma tepki gösterdi.
Geçen yıl da sık sık benzer pankartlara yer veren Galatasaray taraftarı, kale arkasına "Özgür Filistin" "Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır" "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesinde Doğu Tribünü'nde Hz. Ali'ye ait, "Eğer zalim ısrarla zulmetmeye devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır" sözünün yer aldığı pankart açtı. Pankarttaki "Mazlum" ifadesi Filistin bayrağının renklerinde yazıldı.
Fatih Karagümrük taraftarlarının olduğu misafir takım tribününde de, "Gazze'de zulüm var sessiz kalma" yazılı pankart yer aldı.
BURUK KADROYU BOZMADI
Okan Buruk, ilk haftada Gaziantep FK karşısında kazanan kadroyu bozmadı.
Sarı-kırmızılı takım, RAMS Park'ta yapılan maça, Günay Güvenç, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz 11'i ile çıktı.
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Victor Osimhen, Arda Ünyay yer aldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper.
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Fatih, Balkovec, Çağtay, Daniel, Tresor, Berkay, Serginho, Ahmet, Tiago Çukur
