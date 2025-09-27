Icardi 7 haftada 5 gol attı: Galibiyeti getirdi, eleştirilere yanıt verdi

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Corendon Alanyaspor'a konuk olurken, sarı-kırmızılıların tek golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti. Müsabakanın 23. dakikasında Wilfried Singo'nun sağ taraftan çalımlayarak ceza sahası içine girip içeriye çevirdiği topta Icardi, topukla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu.



32 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 5. golünü attı ve gol krallığı yarışında zirvede yer alıyor. Icardi, ligde 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 olmak üzere toplam 7 resmi müsabakada görev aldı.

Maça 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakika sahada kaldı.



"15-20 YIL ÖNCE EN SON 77 KİLOYDUM"



Sosyal medyadaki kilo eleştirilerine yanıt veren Icardi, "Çok iyi hissediyorum. 7 ay sonra antrenmanlara başladım, bugün çok iyi hissediyorum. Sosyal medyada fiziğim ile ilgili konuşuluyor ama birlikte çalıştığımız insanlarla bunun üzerine gidiyoruz. Ben 15-20 yıl önce en son 77 kiloydum. Bunlar önemli değil. Çok iyi hazırlanıyorum birlikte çalıştığım insanlarla. En önemlisi gollerimle takıma yardım etmek. Gol kralı olmak isterim ama en önemlisi kupalar kazanmak." dedi.

