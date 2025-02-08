Icardi Arjantin'e geri döndü: Fenerbahçe derbisine gelecek

Galatasaray'da sakatlık dolayısıyla sezonu kapatan Mauro Icardi, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelerek takım arkadaşlarıyla hasret giderirken, teknik heyet ve yönetimle de görüştü.

Ülkesinde tedavisi süren Arjantinli golcü, Wanda Nara ile yaşadığı olaylı süreçle de manşetlerden düşmedi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar ise sezonu kapatan oyuncunun sağlık durumunu merak ederken, kulüp doktoru Yener İnce, futbolcu ile sık sık görüşitüklerini ve raporlarını kontrol ettiklerini açıkladı.

Icardi, yeni sevgilisi China Suarez ile yaptığı İstanbul seyahatinin ardından ülkesine geri döndü.

Sabah'ın haberine göre, Arjantinli yıldızın Fenerbahçe derbisinde İstanbul'a yeniden gelmesi bekleniyor.