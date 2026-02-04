Icardi attı, Hagi'nin tahtını aldı
Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu Mauro Icardi oldu.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Zecorner Kayserispor maçında penaltıdan golünü atan Mauro Icardi sarı-kırmızılı ekipteki 117. maçında 72. golünü kaydetmiş ve Hagi'nin rekorunu egale etmişti.
Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspr maçına 11'de başlayan Arjantinli yıldız henüz 5. dakikada golünü attı.
Arjantinli santrfor, 73 golle Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oldu.
Takım arkadaşları Icardi'yi rebrik etti
Icardi, Galatasaray formasıyla ilk golünü Corendon Alanyaspor karşısında kaydetti.
Icardi, 23 Ekim 2022 tarihine oynanan Alanyaspor maçında 22. dakikada fileleri havalandırarak, sarı-kırmızılı takımdaki ilk golünü attı.
İKİNCİ SEZONUNDA GOL KRALI OLDU
Icardi, 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de gol kralı oldu.
Arjantinli yıldız, takımdaki ikinci sezonunda Süper Lig'de çıktığı 34 maçta 25 kez fileleri havalandırarak gol krallığında en üst sırada yer aldı. Söz konusu sezonda Avrupa'daki müsabakalarda 6, TFF Süper Kupa'da da 1 kez rakip ağları sarsan Icardi, tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta toplam 32 gol attı.
