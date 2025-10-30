Icardi, Galatasaray tarihine geçecek: 6 gole ihtiyacı var

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Trabzonspor müsabakasında oynaması durumunda sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıkacak.

Icardi 6 gol daha atması halinde ise kulüp tarihinin en golcü yabancı futbolcusu olacak.

HAGİ'Yİ GEÇEBİLİR

Bütün bu başarılarının yanında Mauro Icardi, Galatasaray tarihinin en çok gol atan yabancı futbolcusu da olmak istiyor. Icardi’nin bu hedefine ulaşması için 72 golü bulunan sarı-kırmızılıların efsanesi Gheorghe Hagi’yi geçmesi gerekecek.

DERBİLERDE 8 GOL ATTI



32 yaşındaki futbolcu, derbilerde gösterdiği performansla da takımının kazanmasında önemli katkılar verdi.

Icardi, Fenerbahçe’ye karşı çıktığı 5 maçta 3 gol kaydederken, Beşiktaş ile 7 müsabakada da 5 gol sevinci yaşadı. Icardi böylece iki takıma karşı oynadığı derbilerde toplam 8 kez rakip fileleri havalandırdı.