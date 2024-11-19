Icardi için CİMER'e başvuru

Bir futbolsever Mauro Icardi'nin milli takımda oynaması için CİMER'e başvurdu.

Dilekçede A Milli Takım'daki santrfor eksikliğine ve Icardi'nin bu açığı kapatabileceği vurgulandı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenilen yazıda "Santrfor eksiğimiz Icardi ile tamamlanacaktır. Alacağınız karar yüce Türk milletinin iyiliği ve itibarı için olduğu açıktır." ifadelerine yer verildi.



Bu futbolsever, Küba asıllı Melissa Vargas'ın A Milli Voleybol Takımı'na kattığı değere de dikkat çekti.

MONTELLA'NIN ICARDI AÇIKLAMASI



A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da geçen ay "Mauro Icardi ceza sahasında dünyadaki forvetlerden en iyisi. Türk Milli Takımı'nda olmasını isterdim." demişti.