Icardi ile sevgilisi yola çıktı: Rötarlı olarak kampa katılacak

Bir süre sakatlıkla mücadele eden ve ameliyat olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez, Türkiye'ye doğru yola çıktı.

Havaalanında görüntülenen ikilinin dört bavulu dikkat çekti. Bugün İstanbul'a gelecek ikiliden Icardi'nin direkt olarak idmana katılması bekleniyor.

WANDA NARA KRİZİ GELMESİNİ GECİKTİRDİ

Galatasaray'ın yeni sezon hazırlıkları başlamış ancak Icardi, eski eşi Wanda Nara ile yaşadığı kriz nedeniyle İstanbul'a dönmesi gecikmişti.

Icardi'nin çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda, 10 saatlik bir kriz yaşatmıştı.



Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, Wanda'nın baygınlık geçirdiği iddia edilirken, Icardi'nin görüntülerine yer verildi.



Uzun bekleyiş ve olaya polisin müdahale etmesinin ardından Icardi çocuklarına kavuştu.

ICARDİ İLE SEVGİLİSİNİN GÖRÜNTÜLERİ