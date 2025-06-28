Icardi ile Wanda Nara arasında kriz: Polis kapıya geldi, baygınlık geçirdi

Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, Wanda'nın baygınlık geçirdiği iddia edilirken, Icardi'nin görüntülerine yer verildi. Uzun bekleyiş ve olaya polisin müdahale etmesinin ardından Icardi çocuklarına kavuştu.

Icardi'nin çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda, 10 saatlik bir kriz yaşattı.

Ancak Wanda, yıldız futbolcuya kapıyı açmayınca kriz yaşandı, polis ekipleri çağrıldı.

Resmen boşanan ikiliden Icardi, çocuklarını görmek için Wanda'nın evine gitti.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi , boşandığı eşi Wanda Nara arasındaki savaş devam ediyor.

DESPUÉS DE 10 HORAS, WANDA ENTREGÓ A SUS HIJAS A MAURO. ASÍ SE IBA ICARDI DEL CHATEAU - No le abrirán causa a Wanda Nara. - Vía @Martosalwe pic.twitter.com/Hgzvo5EEZ6

TAKIMA KATILMASI GECİKEBİLİR



Çocuklarıyla en az 1 hafta vakit geçirmesi ve evinde son düzenlemeleri yapması beklenen Icardi, 4 Temmuz'da başlayacak Galatasaray'ın kampına geç katılabilir.



Yıldız futbolcunun birkaç gün sonra takıma katılabileceği aktarıldı.