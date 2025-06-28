Icardi ile Wanda Nara arasında kriz: Polis kapıya geldi, baygınlık geçirdi
Icardi ile Wanda Nara arasında yaşanan son olayda polis kapıya dayandı. Gelişmeler Icardi'nin Türkiye'ye dönüş tarihini de etkileyebilir.
Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, boşandığı eşi Wanda Nara arasındaki savaş devam ediyor.
Resmen boşanan ikiliden Icardi, çocuklarını görmek için Wanda'nın evine gitti.
Ancak Wanda, yıldız futbolcuya kapıyı açmayınca kriz yaşandı, polis ekipleri çağrıldı.
WANDA NARA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Icardi'nin çocuklarını görme yetkisine sahip olmasına rağmen Wanda, 10 saatlik bir kriz yaşattı.
Arjantin basınında manşetlere taşınan olayda, Wanda'nın baygınlık geçirdiği iddia edilirken, Icardi'nin görüntülerine yer verildi.
Uzun bekleyiş ve olaya polisin müdahale etmesinin ardından Icardi çocuklarına kavuştu.
ICARDİ'NİN ÇOCUKLARINI ALARAK AYRILDIĞI ANLAR
DESPUÉS DE 10 HORAS, WANDA ENTREGÓ A SUS HIJAS A MAURO. ASÍ SE IBA ICARDI DEL CHATEAU— Vía Szeta (@mauroszeta) June 28, 2025
- No le abrirán causa a Wanda Nara.
- Vía @Martosalwe pic.twitter.com/Hgzvo5EEZ6
TAKIMA KATILMASI GECİKEBİLİR
Çocuklarıyla en az 1 hafta vakit geçirmesi ve evinde son düzenlemeleri yapması beklenen Icardi, 4 Temmuz'da başlayacak Galatasaray'ın kampına geç katılabilir.
Yıldız futbolcunun birkaç gün sonra takıma katılabileceği aktarıldı.
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