Icardi kaçırdı, Galatasaray kupada kazandı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaştı.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetti. Maçta Icardi üst üste iki penaltı kaçırdı. Penaltıları kaçıran Icardi kaleci Arda Akbulut'u tebrik ettiç



Mücadele 2-1 sarı kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'ın golleri Abdülkerim ve Barış Alper'den geldi.

Kupada grup maçında daha önce Başakşehir 1-0'la geçen Galatasaray böylece 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

MAÇ SONUCU: FETHİYESPOR 1 - GALATASARAY 2

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



9' Galatasaray’da sakatlanan Arda Ünyay’ın yerine Abdülkerim oyunda.



13' Fethiyespor'un Galatasaray'a attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.



35' Galatasaray penaltı kazandı. Icardi penaltıyı kaçırdı. Penaltı vuruşu tekrarlandı ancak Icardi'nin vuruşunu yine kaleci Arda Akbulut çıkardı. Icardi penaltı atışları sonrası kaleciyi tebrik etti.



45+3 İlk yarı sona erdi.



İKİNCİ DEVRE



46' Galatasaray'da Barış Alper ve Roland Sallai oyuna dahil oldu. Lemina ve Gökdeniz kenara geldi.



57' Galatasaray'da Roland Sallai'nin şutunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.



68' Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.



73' Abdülkerim'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.



80' Barış Alper'in golüyle fark 2'ye çıktı.



89' Fethiyespor, Uğur Ayhan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.



90+4 Maç sona erdi.