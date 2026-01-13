Icardi kaçırdı, Galatasaray kupada kazandı
13.01.2026 09:49
Son Güncelleme: 13.01.2026 22:37
AA
Galatasaray, Süper Kupa yenilgisinin ardından Türkiye Kupası'nda sahaya çıktı. Sarı kırmızılılar, Fethiyespor deplasmanda 2-1 kazandı.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor ile karşılaştı.
Fethiye İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı hakem Ayberk Demirbaş yönetti. Maçta Icardi üst üste iki penaltı kaçırdı. Penaltıları kaçıran Icardi kaleci Arda Akbulut'u tebrik ettiç
Mücadele 2-1 sarı kırmızılıların galibiyetiyle sonuçlandı. Galatasaray'ın golleri Abdülkerim ve Barış Alper'den geldi.
Kupada grup maçında daha önce Başakşehir 1-0'la geçen Galatasaray böylece 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.
MAÇ SONUCU: FETHİYESPOR 1 - GALATASARAY 2
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
9' Galatasaray’da sakatlanan Arda Ünyay’ın yerine Abdülkerim oyunda.
13' Fethiyespor'un Galatasaray'a attığı gol, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
35' Galatasaray penaltı kazandı. Icardi penaltıyı kaçırdı. Penaltı vuruşu tekrarlandı ancak Icardi'nin vuruşunu yine kaleci Arda Akbulut çıkardı. Icardi penaltı atışları sonrası kaleciyi tebrik etti.
45+3 İlk yarı sona erdi.
İKİNCİ DEVRE
46' Galatasaray'da Barış Alper ve Roland Sallai oyuna dahil oldu. Lemina ve Gökdeniz kenara geldi.
57' Galatasaray'da Roland Sallai'nin şutunda top, üst direkten oyun alanına geri döndü.
68' Galatasaray'ın Icardi ile bulduğu gol, ofsayt sebebiyle geçerli sayılmadı.
73' Abdülkerim'in golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti.
80' Barış Alper'in golüyle fark 2'ye çıktı.
89' Fethiyespor, Uğur Ayhan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 2-1.
90+4 Maç sona erdi.
Icardi'nin kaleci Arda'yı tebrik ettiği an maça damga vurdu
ZORLU MAÇLAR BEKLİYOR
Galatasaray, Fethiyespor mücadelesiyle yeni bir galibiyet serisi başlatabilir.
Turkcell Süper Kupa finalinde 10 Ocak Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası'yla yeni bir zorlu fikstüre girecek.
Galatasaray, Fethiyespor maçının ardından 17 Ocak Cumartesi günü iç sahada yapacağı Gaziantep FK mücadelesiyle Süper Lig'in ikinci yarısına girecek. "Cimbom" 21 Ocak Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaderini belirleyecek müsabakalardan biri olan Atletico Madrid karşılaşmasına çıkacak.
Sarı-kırmızılı ekip, ocak ayı sonuna kadar Süper Lig'de Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City maçlarını yapacak.
İLK 11'LER
Fethiyespor: Arda, Samet, Oğuz, Berkay Can, Ali Mert, İrfan, Şahan, Cihan, Berat, Melih, Muhammet.
Galatasaray: Günay, Kaan, Davinson Sanchez, Arda Ünyay, Kazımcan, Lemina, Gökdeniz, Yusuf, Eren, Ahmed, Icardi.
Galatasaray maç önünde takım pozu verdi