Icardi ne zaman gelecek? Galatasaray yıldız isimle anlaştı

Mauro Icardi transferi Galatasaray taraftarının gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz sezon başında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibinden kiralanan 30 yaşındaki santrfor, skorer performansını sarı-kırmızılı forma altında da sürdürüyor. İşte, Mauro Icardi'nin taransferi hakkında son gelişmeler...



ICARDI NE ZAMAN GELECEK?



Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.



Icardi ve Cedric Bakambu transferlerinin sorulması üzerine Timur, "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler. Bakambu ile herhangi bir şey söyleyemeyeceğim." diye konuştu.



UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile yapacakları maçlardan önce birkaç transfer yetiştirmek istediklerini aktaran Erden Timur, "İlk maçtan önce boş mevkilere transfer yapacağız. Herkesin heyecanını ve arzusunu anlayabiliyorum ama Suudi Arabistan etkisinden dolayı transfer bedelleri ile belli ölçüdeki futbolcuların maaşları 2,5-3 kat arttı. Bizim gelirlerimiz ise aynı seviyede artmadı. O sabrı göstermemiz lazım. Matematik dışı şeyleri kendi imkanlarımız ve farklı sponsorluk katkılarıyla gideriyoruz. İkinci aşamada da transferini sonlandıracağımız 3-4 oyuncu var. Onlar da bir sonraki turdan önce olacak. Mauro'nun gelişi ise eşinin yapılacak testlerine bağlı." ifadelerini kullandı.



Icardi'nin bu hafta sonuna kadar İstanbul'a geleceği tahmin ediliyor.



Arjantinli golcüyle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Arjantinli futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.