Icardi ne zaman sahalara dönecek? Icardi ne zaman iyileşecek?

Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti. Çapraz bağları kopan 31 yaşındaki yıldız ülkesinde ameliyat olmuştu. Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağı açıklanan Icardi'nin ne zaman iyileşeceği merak konusu oldu.



ICARDI NE ZAMAN SAHALARA DÖNECEK?



Galatasaray Kulüp Doktorü Yener İnce ise Icardi'nin sahalara dönüşüyle ilgili net ifadeler kullandı.



"Icardi'de son durum nedir?" sorusunu yanıtlayan Yener İnce, "Çaprazı koptu. Her çaprazı kopan futbolcu gibi tedavi oluyor" dedi.



Icardi'nin sahalara dönüş tarihiyle ilgili de konuşan Yener İnce, "Önümüzdeki sezon inşallah" diyerek dedikodulara nokta koydu.



Icardi'nin yeni sezon öncesi yapılacak hazırlıklarda Galatasaray'a katılması bekleniyor.



YILDIZ OYUNCU TÜRKİYE'YE DÖNDÜ



Mauro Icardi yeniden Florya Metin Oktay Tesisleri'nde. Sezonu kapatan Arjantinli yıldız takım arkadaşlarıyla buluştu.



Icardi yaklaşık 2 ay sonra İstanbul'a döndü ve tesisleri ziyaret etti.



Antrenmanı izleyen Arjantinli yıldız, teknik direktör Okan Buruk ve takım arkadaşlarıyla görüştü.