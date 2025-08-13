Icardi "Ödemem gereken borç" diyerek açıkladı: Osimhen ve Kerem Aktürkoğlu sorusuna yanıt

Galatasaray'da sakatlığı sonrası yeni sezon hazırlıklarına başlayan Mauro Icardi, son durumu hakkında bilgi verdi.

Kulübü kaptan olarak temsil edeceğini için mutlu olduğunu dile getiren Icardi, “Bir aydır takımla antrenmanlara çıkıyorum. En kısa sürede takımla ilk maçıma çıkmak ve destek olmak istiyorum. Bu sene birçok hedefimiz var." dedi.



"KEREM FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİR"



Icardi, Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili soruya şu yanıtı verdi, “Kerem'le ilgili çok bir şey söyleyemem. Futbol bu. Olur mu olmaz mı bilmiyorum. Galatasaray için çok önemli bir insandı. . Benim için değerli, sevdiğim bir insandı. Kariyeri ve milli takım için de iyi olacaksa transfer olabilir, kendi kararıdır.”

OSİMHEN AÇIKLAMASI



Osimhen'le birlikte az oynadıklarını vurgulayan Icardi, “Maalesef geçen sene birlikte oynadığımız maç sayısı çok az oldu. En önemlisi şampiyon olmaktı. Victor'un ve benim de ötemde antrenmanlarda yüksek performans gösteren ve dakika almak için mücadele eden birçok oyuncu var. Gol kralı oldu geçen sene Victor, bu sene birlikte oynayacağız ve çok keyif alacağımızdan eminiz.” ifadelerini kullandı.