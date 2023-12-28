Icardi Süper Kupa'da oynayacak mı? Okan Buruk'tan açıklama

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak.

Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak.

Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Ligde oynadıkları karşılaşmaya göre farklı bir maç beklediğini aktaran Buruk, “İki büyük takım, tarihinde çok fazla kupası var. Kupa kazanmak için en büyük hedef. 2023 yılında ikinci kupayı kazanmak istiyoruz. Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Atmosfer, stat çok güzel. Bunun maça olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Yarınki maç farklı olacak. Burada Türkiye’yi temsil ediyoruz. Ülkemize yakışır bir maç olsun. Burada beraber oturmak isterdik ama rakibimizin böyle bir kararı oldu. Bizim hedefimiz kazanmak” diye konuştu.



"DERBİDE İKİ TAKIM DA BEKLENTİNİN ALTINDA KALDI"



Fenerbahçe ile ligde oynadıkları karşılaşmanın oyun olarak kısır bir görüntü ortaya çıkarmasının sebeplerinin sorulması üzerine ise Buruk şunları söyledi:



"Bayern Münih’e de Fenerbahçe’ye karşı da önde bastık. Fenerbahçe daha çok uzun topla çıkmak istedi. Bu da ikili mücadeleye sahne oldu. İlk yarı oyun kurmamıza müsaade ettiler. İlk yarı yüzde 60’ın üzerinde top bizdeydi. Burada iş bireysel beceriye kalıyor. İki takım da bu anlamda beklentinin altında kaldı. İstatistiksel anlamda iyi bir şey çıkmadı. Hedefimiz daha iyisini yapmak. Takımların biraz daha rahat olacağını düşünüyoruz. Oluşturulan baskı bambaşka. Geçen sene iki derbide 3-0’lık net skorlar almıştık. Bu bir strateji. Hedefimiz iyi oynayıp kazanmak. Burada önemli olan üretmek olacak."

