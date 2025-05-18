Icardi takımını yalnız bırakmadı
Galatasaray’da bireysel idmanlara başlayan Mauro Icardi, Kayserispor maçında takımını yalnız bırakmadı. Icardi'ye sevgilisi de eşlik etti.
Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u konuk ederken, sarı-kırmızılılarda sakatlığından dolayı uzun süredir sahalarda olmayan ve tedavisini ülkesi Arjantin'de geçiren Mauro Icardi, İstanbul'a geldi ve takımını yalnız bırakmadı.
RAMS Park'ta tribünden müsabakayı takip eden Icardi'ye, sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
Icardi'ye sevgilisi China Suarez de eşlik etti.
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