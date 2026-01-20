Icardi tarihe geçmek için hazır. Galatasaray, Atletico Madrid'i konuk edecek

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Atletico Madrid'i ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.45'te başlayacak maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER



Galatasaray, Atletico Madrid maçında bazı futbolcularından yararlanamayacak.



Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Gabriel Sara ve Arda Ünyay, yarınki maçta forma giyemeyecek. Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için İspanya temsilcisi karşısında kadroda yer alamayacak.



Sakatlığı sebebiyle uzun zamandır takımdan ayrı kalan Wilfried Singo'nun durumu ise son antrenmanın ardından belli olacak.



ICARDİ'NİN SADECE İKİ GOLE İHTİYACI VAR



Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Atletico Madrid karşısında Galatasaray tarihinde en çok gol atan yabancı oyuncu ünvanına ulaşmak için de mücadele verecek.

Son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor'un ağlarını havalandıran Icardi, Galatasaray formasıyla 71. golünü kaydetti.

Arjantinli santrfor, Atletico Madrid karşısında iki kez rakip fileleri havalandırması halinde 72 gollü Rumen efsane Gheorghe Hagi'yi geçerek, Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu olacak. Bir gol atarsa ise efsaneyi yakalayacak.

İKİ OYUNCU SARI KART SINIRINDA



Galatasaray'da Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs ve Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez, sarı kart sınırında bulunuyor.



Jakobs ve Sanchez, yarın sarı kart görmeleri durumunda 8. haftada İngiltere ekibi Manchester City ile oynanacak maçta görev alamayacak.