Icardi transferinde yeni gelişme: Galatasaray ile PSG anlaşmaya yakın

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray, Mauro Icardi'nin bonservisini almaya hazırlanıyor.



Fransız basınından L'Equipe'te yer alan haberde sarı-kırmızılıların Icardi'nin transferi için Paris ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.



Haberde, transferin 10 milyon Euro'ya tamamlanacağı aktarılırken son detayların görüşüldüğü ifade edildi.



2024 yazına kadar Paris Saint Germain'le sözleşmesi bulunan Mauro Icardi geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla 26 maçta 23 gol ve 8 asist kaydetmişti.