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Icardi Türkiye'ye döndüğünü duyurdu

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, tedavi görmek için gittiği Arjantin'den Türkiye'ye dönüş yaptığını duyurdu.

Icardi Türkiye'ye döndüğünü duyurdu

'da sakatlığı sebebiyle tedavi amaçlı Arjantin'e giden Mauro Icardi, Türkiye'ye döndü.

Arjantinli golcü, İstanbul'daki evinin bahçesini fotoğraflarken "Günaydın" yazısının yanına Türk bayrağı emojisi koyduğu bir görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

"DERBİDE KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçının ardından "Mauro Icardi'nin tedavisi devam ediyor, şu anda oynayabilecek durumda değil. Oynaması için çok erken. En az 1 hafta 10 gün süreye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe maçında kesinlikle olmayacak." diye konuşmuştu.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. 

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