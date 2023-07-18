Icardi ve Rashica transferinde son durum ne? Okan Burak anlattı

Yeni sezon öncesi Avusturya'da kamp yapan Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, sarı kırmızılı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu. Icardi ve Rashica'nın transferleriyle ilgili son gelişmeleri aktaran Buruk, Emre Kılınç ve Morutan'ın geleceğiyle ilgili önemli sözler sarf etti.



GS TV'ye konuşan Okan Buruk'un açıklamaları şöyle:

KAMP SÜRECİNDEN MEMNUNUZ"



"Bu sene bir maç kampı yaptık. Çok çabuk hazırlık maçlarına başladık. Burada da 3 maç yaptık, 4. maça çıkacağız. Antrenmanlarımıza da yüklenerek devam ettik. Genel olarak kamp sürecinden memnunuz. Bir maç hariç, hep stat atmosferinde oynadık hazırlık maçlarını."



"MORUTAN VE EMRE KILINÇ İYİ BİR İNTİBA BIRAKTI"



"Çok fazla genç oyuncumuz da var. Burada onlara da süre verdik. Morutan'ın üstüne koyarak geldiğini söylebiliriz. Emre Kılınç'ı oynattık, bir hazırlık maçında sol bekte denedik. O da bizim için iyi bir intiba bıraktı. Akademiden gelen oyuncularımızın da bir kısmı kiralık gidebilir ve oynayarak geri dönebilir. Birçok oyuncumuzu maç tecrübesi kazanmaları için kiralık gönderebiliriz."



"BARIŞ ALPER YILMAZ'IN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"



"Barış Alper Yılmaz üstüne koyarak çalışıyor. Bu kampta forvet bölgesinde yer aldı. Savunma arkası koşuları ve hücum baskısıyla olumlu işler yaptı. Barış'ın performansından memnunun. Hücum bölgesinde sayı olarak çok azız. Halil Dervişoğlu da dün katıldı."



"ANGELINO VE HALİL DERVİŞOĞLU BU AKŞAM FORMA GİYECEK"



"Angelino da Halil de hazır olarak geldiler. Bu akşam oynayacağımız hazırlık maçında onları da kullanmayı düşünüyoruz. Sergio Oliveira'nın bir sakatlığı oldu bu kampta. Onu da test ettikten sonra yavaş yavaş durumunu göreceğiz."



"ICARDI İLE İLGİLİ BİR SÜRE VEREMİYORUZ"



"Icardi ile belli bir yere gelinmişti, final yapılması beklaniyordu ancak eşinin sağlık problemi oluştu. Şu anda Arjantin'deler. Tetkikler sonuçlandıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Tam olarak onunla ilgili bir süre veremiyoruz bu nedenle."



"RASHICA'DA FARK VAR"



"Rashica ile ilgili isteğimiz ve görüşmelerimiz devam ediyor. Kulübünün beklentisi ve bizim düşüncelerimiz arasında fark var. Bir iki farklı bölge için de transfer çalışmalarımız sürüyor."