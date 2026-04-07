Icardi yedeğe çekiliyor, yerine bambaşka isim oynayacak

07.04.2026 15:38

Son Güncelleme: 07.04.2026 16:53

NTV

Icardi ile Okan Buruk

Batuhan Durmuş

Galatasaray erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak. Derbi performansı beğenilmeyen Icardi, İzmir deplasmanında yedek oturacak.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren takımların maç sayıları yarın eşitlenecek. 

 

Trabzonspor'a yenilen sarı kırmızılılar erteleme maçında Göztepe'ye konuk olacak. Galatasaray hem yara sarmaya, hem de zirvede 4 puanlık farkı korumaya çalışacak. 

 

Eren Elmalı bu maçta sarı kart görmesi halinde Kocaelispor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. 

 

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak ve saat 20'de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek. 

SARA İZMİR'E GİTTİ, ICARDİ YEDEK BAŞLAYACAK

Cezalı Abdülkerim Bardakcı ve kollu kırılan Victor Osimhen bu karşılaşmada yok. Brezilya milli takımından sakat dönen Gabriel Sara, durumu belirsiz olsa da takımla birlikte İzmir'e gitti. 11'de başlamasa bile Sara'nın maçta süre alabilir.

Trabzonspor derbisinde performansı beğenilmeyen Icardi'nin yedek başlaması yerine ise Barış Alper'in görev alması bekleniyor. Alper, maça forvet olarak ileride başlayabilir.

 

İzmir ekibinde Bokole cezalı, İsmail Köybaşı ve Furkan Bayır'ın da sakatlıkları sürüyor.

MUHTEMEL 11

 

GALATASARAY:

 

UĞURCAN

 

SALLAI - SANCHEZ - SINGO - EREN

 

TORREIRA - LEMINA

 

SANE - İLKAY - LANG

 

BARIŞ ALPER

 

Resmi Kurum

