Icardi yıldızlaştı, Galatasaray derbi haftasında farklı kazandı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile karşılaştı. Karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetti.



Galatasaray, derbi haftasında hata yapmadı. Konuk ekibin yaklaşık 60 dakika 10 kişi sürdürdüğü maçta, sarı kırmızılı ekip Yunus ve Icardi'nin golleriyle 5-1 galip geldi.



Galatasaray bu skorla Trabzonspor ile Fenerbahçe'nin karşılaşacağı derbi haftasında puanını 55'e yükseltti.



Icardi'nin hat-trick yaptığı maçta gollerin ikisinin asisti Osimhen'den geldi. Yıldız golcü bir asist Yunus'a bir asist ise Icardi'ye yaptı.



LANG’I İZLEMEYE GELDİ



Galatasaray - Eyüpspor karşılaşmasını Hollanda Milli Takımı Yardımcı Antrenörü Erwin Koeman de takip etti. Koeman, sarı-kırmızılıların Hollandalı futbolcusu Noa Lang’ı izlemek, RAMS Park’a geldi.



5 DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Okan Buruk, Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 5 değişikliğe gitti.

Buruk, Karadeniz temsilcisi karşısında ilk 11'de oynattığı Jakobs, Sallai, Sara, Torreira ve Barış Alper'i yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncuların yerine Eren, Boey, Lemina, İlkay ve Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.



CANDEMİR BERKMAN VE ÖMER KANER İÇİN SAYGI DURUŞU



Geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Futbol Takımı ile Galatasaray ve Vefa kulüplerinin eski futbolcusu Candemir Berkman ile A Milli Futbol Takımı ile Eskişehirspor, Fenerbahçe, Zonguldakspor, Freiburg, Karagümrük ve Bakırköyspor kulüplerinin eski futbolcusu Ömer Kaner unutulmadı. Müsabaka öncesinde Berkman ve Kaner için saygı duruşunda bulunuldu.



Maç sonucu: Galatasaray 5 - Eyüpspor 1



ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



2' Yunus Akgün'ün golüyle Galatasaray 1-0 öne geçti



33' Icardi'nin golüyle fark 2'ye çıktı



38' Eyüpspor'da Bedirhan Özyurt, Yunus Akgün'e kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü



45' İlk yarı sona erdi



İKİNCİ DEVRE



48' Icardi kendisinin 2 takımının 3. golünü kaydetti: 3-0



70' Icardi yeniden sahneye çıktı ve hat-trick yaptı: 4-0



71' Metehan ile Eyüpspor farkı 3'e indirdi



87' Onguene'nin kendi kalesine attığı golle fark açıldı: 5-1



90' Karşılaşma sona erdi