Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla geçtiğimiz haftalarda anlaşmış fakat Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a geliş tarihinde gecikme yaşanmıştı.
Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.
Arjantinli yıldız, Galatasaray ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 23 gol atıp 8 asist kaydetti.
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