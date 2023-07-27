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Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu

Galatasaray, Mauro Icardi transferinde mutlu sona ulaştı. Arjantinli yıldızın yarın İstanbul'a gelip 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Icardi'de mutlu son: Geliş tarihi belli oldu

Geçtiğimiz sezon 'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Mauro Icardi'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar Arjantinli yıldızla geçtiğimiz haftalarda anlaşmış fakat Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara'nın sağlık problemleri nedeniyle İstanbul'a geliş tarihinde gecikme yaşanmıştı.

Mauro Icardi'nin yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 30 yaşındaki golcü 3 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Arjantinli yıldız, Galatasaray ile 26 resmi maça çıktı. Bu mücadelelerde 23 gol atıp 8 asist kaydetti.

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