Icardi'den 6. haftada 4. gol
Mauro Icardi, Galatasaray'da bu sezon Süper Lig'de 4. golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile sahasında mücadele ederken, sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.
Karşılaşmanın 45+1. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün bekletmeden topuk pasını alan Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a geldi.
4. GOLÜNÜ ATTI 90 DAKİKA OYNADI
32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 4. gol sevincini yaşadı.
Müsabakaya 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.
