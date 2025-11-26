Icardi'den derbi paylaşımı: Fenerbahçe'ye meydan okudu

Son Süper Lig müsabakası olan Gençlerbirliği maçında golünü atan ve galibiyette pay sahibi olan Icardi şu ifadeleri kullanmıştı:

"3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum.

“5 AYDIR KIZLARIMI GÖREMİYORDUM”

Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu.

100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım.

Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık."