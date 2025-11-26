Icardi'den derbi paylaşımı: Fenerbahçe'ye meydan okudu
26.11.2025 12:50
Batuhan Durmuş
Icardi, Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin ardından Fenerbahçe derbisi için mesaj yayınladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray ile Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı karşılaştı.
Sarı kırmızılı ekip 1-0 mağlup oldu ve derbi öncesi Avrupa'da puan kaybetti.
FENERBAHÇE'YE MEYDAN OKUDU
Osimhen'in sakatlığı nedeniyle Saint-Gilloise maçında gol atamayan Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, maçın ardından derbi göndermesi yaptı.
Icardi, "Galatasaray ailesi... Konsantrasyon... Pazartesi günü büyük bir meydan okumamız var. Haydi Cimbom." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Pazartesi günü 20.00'da Kadıköy'de oynanacak.
Son Süper Lig müsabakası olan Gençlerbirliği maçında golünü atan ve galibiyette pay sahibi olan Icardi şu ifadeleri kullanmıştı:
"3 günde 1 maç oynuyoruz. Ritme hazırlanmamız gerekiyor. Ciddi sakatlık geçirdim. Tüm sorumluluklarımı yerine getiriyorum.
“5 AYDIR KIZLARIMI GÖREMİYORDUM”
Medyada çok fazla şey söyleniyor, özellikle arada Arjantin'e gitmemle ilgili. 5 aydır kızlarımı göremiyordum. Kızlarımı görmem çok iyi oldu.
100 maçta yaklaşık 70 gol attım. Saha dışında kendimi açıklamak zorunda değilim, saha içinde açıklarım.
Zor bir maçtı. Biz zaten zor olacağını biliyorduk. Gol yedikten sonra daha da zorlaştı. Sonuç almak istiyorduk. Takım olarak karar vermekte zorlandığımız anlar oldu. İkinci yarıya gollerle başladık ve kazandık."