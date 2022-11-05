Icardi'den derbi sonrası transfer açıklaması

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Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş ile oynadıkları derbiyi kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.



Arjantinli futbolcu, 2-1 kazandıkları derbinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.



Karşılaşmada takımının gollerini atan Icardi, "Çok önemli bir maç olduğunu biliyorduk. Derbi olduğu için önemliydi. İyi bir mücadele verdik. Goller için çok mutluyum. Üç puanı aldığımız için çok mutluyum. Devam edeceğiz bu şekilde." diye konuştu.



Saçlarını sarıya boyayan Arjantinli futbolcu, yeni imajıyla ilgili bir soru üzerine, "Görünüşümden ziyade ben bütün haftayı arkadaşlarımla konuşarak, kendimi hazırlayarak geçirdim. Performansım onunla alakalıdır, görünüşümle ilgili değildir." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı taraftarların oluşturduğu güzel atmosferde kazanmanın önemli olduğunu aktaran Icardi, kendisine yönelik futbol dışı eleştirilerle ilgili olarak da, "Her yerde olduğu gibi burada da eleştiriler olabiliyor. Buradaki eleştirileri de çok fazla önemsemiyorum. Ben her zaman oynadığım oyuna dikkat ediyorum. Oyuncular olarak bu tarz şeylere alışığız. Burada herhangi bir eleştiri geldiğinde odaklanmıyorum. İltifatlara daha çok odaklanıyorum. Burada sadece üç puan aldığımızın farkındayız. Bir sonraki maçı kazanmak için çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.



"BU ŞEKİLDE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"



Galatasaray'da kiralık oynayan Icardi, ilerleyen dönemde de kariyerine sarı-kırmızılı takımda devam etmek isteyip istemediğine yönelik soruya, "Ben burada olduğum için çok mutluyum. Tabi bu sadece bana kalmış bir şey değil. Herkes bana çok destek oldu. Çok iyi adapte olduğumuzu düşünüyorum. Maçı kazandığımız için bugün daha da mutlu hissettim. Bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum." yanıtını verdi.

