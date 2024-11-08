Icardi'den Galatasaray'a kötü haber: Sezonu kapattı!

ICARDI'DEN İLK AÇIKLAMA

Arjantinli golcü sakatlığının açıklanmasının ardından Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Icardi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Birkaç ay sahalardan uzak kalacağım, yüzümde bir gülümsemeyle, çok çalışarak ve daha iyi bir şekilde geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Bu anlarda benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkürler."