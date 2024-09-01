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Icardi'den kötü haber

Galatasaray Kulübü, sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen Mauro Icardi’nin tedavisine başlandığını açıkladı.

Icardi'den kötü haber
Okan Burak'tan Icardi açıklaması

Okan Burak'tan Icardi açıklaması

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, Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sakatlığına dair açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Süper Lig’in dördüncü haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi’nin tedavisine başlanmıştır."

ICARDI 3-4 HAFTA YOK

Mauro Icardi'nin 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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